Ajaccio : ventes aux enchères publiques

Vente aux enchères publiquesVente de véhicules et de matériel professionnel suite à liquidations dont : Camion grand volume, IVECO benne - Utilitaires (Renault Kangoo, Renault MASTER, Peugeot BIPPER…) - Peugeot 207, Audi A3, Mercedes Classe C - Chaussures et vêtements de marque (vestes ARMY, blousons IRO, chaussures AMI, ADIGE, ONE STEP…) – agencement - petit électroménager - matériel professionnel…Frais acheteurs 14.40%Renseignements par mail : ceyssonsuppleancegrossetti@ gmail.com par téléphone : 04.94.50.62.47