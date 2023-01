Ajaccio : une seconde partie de saison culturelle riche et variée

C’est une seconde partie de saison culturelle toujours aussi éclectique que la Ville d’Ajaccio a construit jusqu’à juin prochain, dans le but de cibler le public le plus large possible et de lui donner envie de fouler la moquette de l’Espace Diamant. Une programmation dont la direction de la culture a souhaité présenter les temps forts ce 27 janvier, en mettant tout d’abord en lumière les rendez-vous un peu particuliers du mois de mars.



« Pour la seconde année consécutive, nous avons souhaité donner une teinte féminine à ce mois », indique Laurianne Giacobbi, la directrice de la culture. Dès le 3, est tout d’abord prévue une soirée en partenariat avec Allindì où sera diffusée une série de courts-métrages « réalisées par des femmes et qui parlent de femmes ». « Mais nous allons aussi proposer quatre spectacles vivants réalisés par des femmes ou dans lesquels jouent des femmes », ajoute la directrice de la culture. Le 7, les amateurs de danse se raviront ainsi de Stolar, un spectacle dirigé par la grande chorégraphe Josette Baïs. Le 17, c’est le théâtre et la musique qui seront à l’honneur avec Bella Ciao, proposé par le trio Soledonna composé de Patrizia Gattaceca, Lydia Poli et Patrizia Poli. Un spectacle à travers lequel les trois artistes content l’histoire des femmes corses à travers la Résistance. Le 23, ce sera au tour de la chanteuse Laura Cahen, très engagée pour la cause féminine, d’être sur la scène. Une place sera aussi accordée à l’humour au féminin avec une soirée stand-up autour d’Olivia Moore, le 31. Deux conférences seront ailleurs consacrées à la cause féminine. Le 27 février, en partenariat avec l’Université de Corse, la maîtresse de conférences Vanessa Alberti s’intéressera à la thématique « Femmes corses au XIXe siècle : vers l’émancipation ? ». Puis, un mois tout pile plus tard, ce sera au tour des auteurs du livre 21 femmes qui font la Corse d’animer une soirée, où ils viendront parler de ces portraits, en partenariat avec les éditions du Scudo.