Ajaccio : une rentrée sous de bons auspices

L’été est définitivement derrière. Sous une température de saison, les 48 087 élèves de l’île ont repris le chemin des établissements scolaires. À Ajaccio, où le trafic routier a été perturbé, comme à l’accoutumée, embouteillages et double-file devant les écoles, ont dominé une grande partie de la matinée.

Un peu de stress, de nostalgie du farniente estival, l’inconnue concernant la classe, les copains ou copines. Bref, un scénario quelque peu identique selon l’établissement. Beaucoup d’attroupements devant les collèges et lycées où les élèves attendaient, impatiemment ou non, l’appel. Avec dans l’ensemble, un point commun qui, par la force des choses a été reconduit : le protocole sanitaire. « En dix-huit mois, nous avons appris à nous adapter, rappelle Julie Benetti, Rectrice de l’Académie de Corse, les établissements ont été des lieux sûr pour nos élèves et leurs enseignants. Pour preuve, aucune chaîne de contamination n’a été mise en évidence l’an passé dans aucun établissement scolaire de l’Académie. C’est la raison pour laquelle nous allons reconduire les principes du protocole sanitaire, marqués par la poursuite des gestes barrière, la stratégie du « tester, alerter, protéger » et bien sûr, la vaccination. »



Vaccination en hausse chez les 12-17 ans

On prend donc les mêmes (masques, gel hydro... et tutti quanti) et on repart pour une année à moins que la vaccination. Un point qui, il vrai, est encore loin de faire l’unanimité même si, pour l’heure, 55 % des 12-17 ans de l’Académie ont été vaccinés. «Nous avons mis en place une campagne de vaccination, rajoute la Rectrice, en partenariat avec l’ARS, la Collectivité de Corse et les centres de vaccination des communes concernées, elle à destination des collégiens et lycéens afin de les sensibiliser sur les enjeux de la vaccination et en faciliter l’accès pour les parents volontaires. »

Temps fort de cette rentrée scolaire, la visite, dans l’île et pour une durée de deux jours, de Nathalie Elimas, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Education Nationale, chargée de l’éducation prioritaire. Après une visite dans les quartiers sud de Bastia, ce jeudi, la Secrétaire d'Etat s’est rendue à l’école maternelle et primaire Jérôme Santarelli d’Ajaccio où elle a visité deux classes de CM1 et CM2 qui ont participé à l’opération « rentrée en musique ». Un peu plus tard, c’est le collège Arthur Giovoni où les dispositifs liés à l’établissement lui a été présenté.



Une visite marquée par l'éducation prioritaire

« Je tenais absolument à être en Corse pour la rentrée, a-t-elle souligné, la pré-rentrée tout d’abord, celle des enseignants puisqu’ils ont été formidables durant ces 18 derniers mois de crise sanitaire. L’éducation prioritaire constitue ma mission principale autour d’une boussole qui est l’égalité des chances, compenser les inégalités là où elles existent. Plusieurs leviers ont ét mis en place à cet effet. Mais je ne pars pas d’une page blanche puisque Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale avait déjà beaucoup oeuvré en permettant de consolider les fondamentaux de tous nos élèves. Quand on sait lire, écrire, compter et respecter autrui, on peut suivre plus sereinement son chemin scolaire... »

Nathalie Elimas conclut sa visite par le collège Jean Nicoli de Propriano.



Pour les élèves de l'Académie, un périple de dix mois vient de débuter...