Ajaccio : une programmation culturelle estivale inédite

Pour ce faire, la ville propose une programmation diversifiée. « On touche à tous les secteurs de la culture cet été » précise Simone Guerrini. Avec, tout d’abord, des spectacles en extérieur dans la cour du musée Fesch, place du Casone ou bien au Lazaret. Au programme notamment, le 15 août, un concert exceptionnel de l’ensemble Matheus, dirigé par le célèbre chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi. Ou encore, le 1er août, une soirée musicale en hommage au compositeur Henri Tomasi, pour le centenaire de sa naissance, en partenariat avec l’association Sorru In Musica. À noter, d’autres partenariats, notamment avec Opus Corsica pour proposer un festival de musique classique les 19 et 20 juillet et « Les nuits du piano d’Erbalunga » pour deux concerts les 6 et 8 août.



Ajacciens et touristes pourront par ailleurs profiter de plusieurs expositions, au Lazaret avec la « Rencontre des peintres corses », du 1er au 20 juillet, la « Rencontre des artistes plasticiens » du 3 au 20 août et place des Palmiers avec « Napoléon Superstar » en collaboration avec Paris-Match, du 9 juillet au 5 septembre. Des actions de médiation sont également prévues, comme l’opération Théâtre dans les Quartiers, avec des représentations dans toute la ville de la Compagnie Thé à 3, du 5 au 9 juillet.