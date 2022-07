Ajaccio : une nouvelle opération antidrogue de la BRI

Ce 1er juillet au matin dans le quartier de Pietralba les services de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) et de la police judiciaire, sous l’autorité d’un juge d’instruction du tribunal d’Ajaccio, ont mené une nouvelle opération destinée à interpeller des personnes soupçonnées de se livrer à un trafic de stupéfiants. Plusieurs interpellations et perquisitions sont actuellement en cours.



Trois opérations en 10 jours

Après une première opération, le 20 juin dernier, qui avait permis de démanteler un important réseau de trafic de stupéfiants entre Propriano et Ajaccio, et qui avait conduit à interpellation de 17 personnes dont 10 ont été placées en détention provisoire, une autre opération qui a conduit à l'interpellation de trois personnes et à la saisie d’importantes quantités de résine de cannabis et d’héroïne, a été menée par les forces de l'ordre ce lundi 27 juin à Ajaccio dans le quartier des jardins de l’Empereur.

Celle de ce vendredi est donc la troisième opération antidrogue en 10 jours, menée dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants ouverte il y a plusieurs mois par un juge d'instruction d'Ajaccio.



Dans un communiqué diffusé ce vendredi le parquet d’Ajaccio souligne "la priorité donnée à la lutte contre les trafics de stupéfiants en Corse-du-Sud grâce à l’engagement et à l’action déterminée de la police judiciaire dans ce domaine."