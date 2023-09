Ajaccio : une discothèque endommagée par une explosion criminelle

Une enquête pour dégradation par moyen dangereux et par substance explosive a été ouverte par le parquet et confiée à la police judiciaire, a ajouté le magistrat. «Les démineurs sont en train de sécuriser le périmètre et à priori il n'y aurait pas d'autres engins explosifs à proximité» sur le port Charles-Ornano, a également dit le procureur, précisant qu'aucun tag ou inscription n'a été retrouvé.

L'explosion visant «Le Koya», un établissement de nuit ouvert en juillet dernier, a eu lieu aux alentours de 5 heures et «il s'agit d'une dégradation sans doute par l'effet d'une substance explosive dont on ne connait pas l'origine», a précisé Nicolas Septe, le procureur de la République d'Ajaccio. «Les dégradations sont essentiellement concentrées sur l'entrée du bâtiment et par l'effet de souffle, il y a sans doute eu d'autres dégradations, mais ça reste encore à établir».