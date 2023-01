Ajaccio : une deuxième battue administrative au sanglier

Une nouvelle battue administrative aux sangliers sera organisée dimanche prochain dans les secteurs Salario, Bois des Anglais, Crêtes, Barbicaja. Une initiative découlant de la motion du maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, déposée et votée à l'unanimité lors du conseil municipal du 25 novembre dernier pour résoudre la problématique de la prolifération des sangliers en ville.



"Les dégâts occasionnés par ce type de population dans l’espace public ou dans les résidences ont davantage mobilisé les services municipaux ainsi que les services de collecte de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien sur l’année 2022. À titre d’exemple, en 2021, la Ville opérait 10 interventions pour l’enlèvement de carcasses sur la voirie, tandis qu’en 2022, le nombre d’interventions s’élève à 21. "précise la mairie via un communiqué.



Face à ce phénomène, l’État, en sa qualité d’autorité compétente, autorise régulièrement des battues administratives dans le respect des dispositions du code de l’environnement. Ainsi, il a été décidé d’organiser sur le territoire communal sous la supervision du lieutenant de louvèterie de Sainte Marie de Sicche, une deuxième battue dans les secteurs indiqués entre 7 et 16 heures ce dimanche 29.