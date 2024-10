Ajaccio : une 17e édition de la « Marie-Do » placée sous le signe de l’émotion

Comme chaque année, les journées de la Marie-Do sont devenues un rendez-vous incontournable dans la lutte contre le cancer et le soutien aux malades et à leurs familles. Forte de son ancrage territorial avec cinq antennes régionales et 200 bénévoles, l’association continue son action, initiée en 2007 en hommage à Marie-Dominique Versini, emportée par la maladie à seulement 35 ans. Chaque année, l’association honore sa mémoire, conformément au souhait de son père. Cette année encore, le Conseil d’Administration, présidé par Catherine Riera, et les bénévoles de la structure insulaire ont préparé un programme riche et varié qui, comme à chaque édition, attire des milliers de visiteurs.



Un hommage particulier à Serena et Carlucciu

Cette 17e édition sera marquée par un hommage spécial aux deux enfants, Serena et Carlucciu, dont les familles sont engagées dans cette cause. Catherine Riera, présidente de l’association, a exprimé son émotion lors de la présentation officielle : « C’est une édition spéciale empreinte d’émotion que nous avons souhaité dédier à nos deux petits guerriers, qui nous ont quittés au printemps dernier, la petite Serena et le petit Carlucciu. C’est une façon de les garder avec nous, de leur rendre hommage et de préserver leur souvenir. Leurs familles seront présentes notamment lors du grand défilé de mode en clôture de la manifestation ».



Laetitia Duclos et Eric Schneider, marraine et parrain de la 17e édition

Les journées de la Marie-Do se dérouleront en présence de Laetitia Duclos, Miss Corse 2016, marraine de l’édition 2024, et d’Eric Schneider, parrain de cœur. La présidente de l’association a souligné : « À travers Laetitia Duclos, nous avons le soutien de toutes les miss et du Comité Miss Corse, engagés à nos côtés depuis toujours. Nous tenons également à remercier Stella Vangioni, notre reine de beauté 2024, qui portera haut nos couleurs lors de l’élection nationale. Enfin, nous rendrons hommage à Eric Schneider, Président de l’association Guerriduncancer, et à son fils Théo, tous deux survivants de la maladie. L’an dernier, Eric a parcouru le GR 20 au profit de l’association, remettant un chèque de 30 000 €, qui soutiendra nos dispositifs d’accompagnement des malades ».



Un programme riche et varié pour petits et grands

Le programme des trois jours sur la place Miot d’Ajaccio inclut un thé dansant animé par Sisi Palandri, ami d’enfance de Marie-Dominique Versini, ainsi qu’un concert sous chapiteau avec les groupes « I Ziteddi di u cantu di a Trova », Canta U Populu Corsu et Voce di A Gravona, interprète de la chanson « A tè Carlucciu ». Le samedi sera marqué par des galas de danse, des mini-olympiades et le loto de l’association, considéré comme « le plus grand de Corse » avec plus de 200 lots à gagner. Le dimanche, des manifestations sportives, une course en partenariat avec le GFCA Athlétisme (500 m, 5 km, et 10 km), un déjeuner des Pescadori in Festa et un défilé de mode clôtureront l’événement.



Depuis la création des journées de La Marie-Do, près de 6 millions d’euros ont été récoltés et intégralement réinvestis dans la recherche, les essais cliniques et l’amélioration des conditions de vie des malades, notamment par le biais d’un fonds de secours et la mise en place de soins de support. Plus de 600 familles ont pu bénéficier de ces dispositifs, une véritable réussite.