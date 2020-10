Ajaccio : un rassemblement en soutien à Jean-Pierre Santini

Il y a moins une semaine le président du Conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse ont adressé une lettre au ministre de la Justice pour l'alerter sur l'état de santé de l'écrivain qui observe une grève de la faim depuis maintenant 18 jours. "A 76 ans, et d'une santé fragile, l'écrivain qui a été emprisonné à Fresnes a entamé une grève de la faim" soulignaient les élus nationalistes dans la lettre en espérant trouver "une solution de nature à éviter toute issue dramatique".



Ce soir à Ajaccio une soixantaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture en soutien à Jean-Pierre Santini et ses co-incarcérés et co-interpellés.

Petru Poggioli avait lancé un appel au rassemblement pour demander la libération de Jean Pierre Santini incarcéré à Paris, et dont l’état de santé est jugé préoccupant à cause de la grave de la faim que l'écrivain mené depuis le 10 octobre.



Son intervention en vidéo

A 76 ans, Jean-Pierre Santini est en détention à Fresnes, la cour d'appel de Paris a en effet confirmé ce vendredi 23 octobre le placement en détention provisoire de l'écrivain.Il y est incarcéré depuis le 10 octobre après avoir été arrêté avec huit autres personnes mises en examen pour « association de malfaiteurs terroriste », «destruction ou dégradation en réunion» et pour le «transport et l'acquisition d'armes de catégorie A ou B», le tout en relation avec une entreprise terroriste" pour des tirs d'arme à feu visant le siège du groupement de gendarmerie de Haute-Corse dans le quartier de Montesoro à Bastia, dans la nuit du 13 au 14 juillet dernier.Suite à cette vague d'arrestations plusieurs voix se sont levées sur l'ile pour dénoncer "la politique répressive de l'Etat français" et demander la libération des militants incarcérés.