Ajaccio : un moment Tango-Radio avec Frequenza Nostra

Danser, parler, bouger. Le défi est de taille quand on perd progressivement la maîtrise de son corps, de sa mémoire, de ses ressentis. La clé ? Retrouver la notion de plaisir et de détente, en créant un espace privilégié où chacun peut se mouvoir à son rythme.





Le tango pour se (re)découvrir

En Corse, l'association Via Tango dévoile les subtilités du tango argentin. Et fait de cet art une marche rythmée par la musique, une danse sociale qui revêt une importance pour soi, pour l’autre, pour le groupe. On danse, on bouge. Seul ou ensemble. Le tango devient précieux pour la santé et le bien-être. Il se fait alors... thérapie...





La radio pour libérer la parole

L’association Frequenza Nostra, elle, introduit la radio en EHPAD. Avec elle, les résidents renforcent leur vie sociale en passant un bon moment derrière les micros. La radio s'inscrit comme essentielle dans la reconnaissance de la parole des aînés. Une parole privée, reconnue par les familles. Une parole publique grâce à la diffusion régulière de ces enregistrements sur les ondes hertziennes et numériques !





Le tango radio

Les regards croisés des ateliers tango et radio donnent corps et sens à cet élan au sein des EHPAD.

Frequenza Nostra et Via Tango vous donnent donc rendez-vous ce 16 août de 10 à 15 heures dans la galerie des Salines, au sein des locaux de Frequenza Nostra, pour un moment Tango Radio.





Ce rendez-vous est mené avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre de la programmation Été culturel 2023, grâce au travail mutualisé des équipes de l’EHPAD Noël Sarrola et des associations précitées, aux bénévoles, aux résidents et à leur famille.

"Venez danser, parler avec nous ! Nous vous attendons !" invitent Frequenza Nostra.

Et si on y allait ?