Ajaccio : un dépôt sauvage à proximité de la déchèterie du Syvadec

Ce mardi matin, les agents de la Communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA) ont fait une nouvelle découverte désolante. Juste en face de l’hôpital d’Ajaccio, des bornes de tri ont été encombrées par un véritable dépôt sauvage : cartons abandonnés, appareils ménagers et autres détritus entassés en pleine rue.



Ce qui rend la situation d’autant plus absurde, c’est que la déchèterie la plus proche se trouve à moins de 100 mètres des lieux. « La médaille d’or pour ce dépôt sauvage devant les bornes de tri et en face de l’hôpital. Ces généreux donateurs avaient pourtant fait le plus dur car la déchèterie du Syvadec est à moins de 100 m ! », a ironisé Charles Voglimacci, adjoint au maire d’Ajaccio délégué à la propreté urbaine, dans une publication sur les réseaux sociaux.



Ce dernier a également déploré, non sans amertume, qu’« aucune arme au monde n’est assez puissante pour combattre la bêtise humaine ».