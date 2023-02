Ajaccio : un an après, comment Paese di Legnu aide les grands marginaux ?

La Fraternité du partage gère plusieurs établissements : un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un dispositif d'accueil d'urgence, un restaurant social, un jardin potager... Mais avec Paese di Legnu , elle offre un moyen plus en douceur aux grands marginaux pour sortir de la rue.



Depuis le lancement du projet, il y a un an, 26 personnes ont pu être aidées. Parmi elles, 16 occupent toujours les lieux. "C’est dur de voir des gens se mettre en échec, mais là, on travaille sur leurs atouts, explique la directrice de l'organisation caritative. On travaille avec eux ce qu’il est possible de faire grâce à la valorisation. C’est très long, il faut être patient, mais quand il y a un échec, on le reprend, on n’exclut pas ! Le seul motif d’exclusion valable chez nous, c'est la violence physique."



Au quotidien, les habitants du village sont aidés par une équipe de six salariés : "la cheffe de service, deux moniteurs éducateurs et deux techniciens de l'intervention sociale et familiale ( TISF ), en plus d'une équipe de surveillants", précise Christelle Belina .



Seul petit doute planant sur la viabilité du projet : son caractère expérimental. Celui-ci a une durée de trois, pouvant toutefois être renouvelé . "Il faudrait réussir à le pérenniser, espère Christelle Belina . Mais le seul souci, c'est qu'on est là grâce à la CPAM qui nous a prêté ce terrain. Sinon, on ne sait pas où on pourrait le faire..."



Agrandir le Paese di Legnu derrière la CPAM est impossible, la totalité de l'espace étant déjà exploitée . Mais l'envie de développer l'initiative est présente chez l'ensemble des parties, à Ajaccio ou ailleurs en Corse.