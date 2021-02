Ajaccio : un 8e composteur partagé vient d’être installé en ville

Cet équipement de proximité, le 8ème composteur partagé installé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, permettra aux habitants du quartier de trier à la source leurs biodéchets.

Les futurs usagers du composteur partagé ont été invités à participer à l’installation. À cette occasion, les agents de la Communauté d’Agglomération et les animateurs compostage du SYVADEC les ont formé à l’utilisation du composteur et leur ont remis le bioseau destiné au transport des déchets alimentaires entre leur domicile et le composteur ainsi qu’un guide pratique.