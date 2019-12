Ajaccio, sous les eaux, inaccessible

Ce samedi de 21 heures à dimanche 9 heures, les accès à la ville d’Ajaccio seront fermés :le rond point de Porticcio (croisement D55 et T40);le rond point de Baléone (croisement T 20 et T 22);le rond point de Caldaniccia (croisement T 20 et T 72);le rond point de B3 (croisement T 21 et D 503);le rond point de Mezzavia direction route de Calvi (croisement T 22 et D 81).

Le rond point du Serenu reste ouvert avec un point d’information.







Aéroports



L’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio sera fermé jusqu’au dimanche 22 décembre 2019 à 23h59.



Par ailleurs, tous les aéroports de l’île seront fermés dimanche 22 décembre 2019.







Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site Internet de Météo-France : www.meteo.fr