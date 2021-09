Ajaccio : quand l’Antiquité se décline à la maison Bonaparte

L’Antiquité et Napoléon, un concept ? « Pas vraiment, assure Jean-Marc Olivesi, conservateur de la Maison Bonaparte, on s’aperçoit très vite que chez Napoléon, l’antique est omniprésent et durant toute sa vie. Pas seulement quand il devient Empereur, c’est déjà son père, son enfance, les Corses de l’époque de Paoli, il baigne dans une culture antique... »

Créer, justement l’année du bicentenaire de sa mort, une exposition qui lie les Bonaparte et l’Antiquité n’a rien, donc, d’un hasard. Il s’agit au contraire, de rétablir à travers de multiples manifestations, l’image de l’Empereur, évoquer son caractère, son parcours ainsi que sa famille.

Ainsi, et en partenariat avec la bibliothèque municipale, une exposition s’est ouverte ce samedi 25 septembre au dernier étage de la maison Bonaparte, sur le thème majestueux « Les Bonaparte et l’Antique, un langage impérial. » Une sélection d’ouvrages réunis à partir des fonds légués par Lucien, frère cadet de Napoléon et son oncle le Cardinal Fesch.

« Ces fonds, rappelle Elisabeth Perié, conservatrice de la bibliothèque municipale, témoignent de ces enjeux symboliques, culturels et politiques de l’époque, ils montrent, en même temps, la passion des Européens pour l’Antiquité Romaine et Grecque. Nous nous sommes attachés, à travers cette exposition, de rétablir le lien étroit entre la famille Bonaparte et plus particulièrement Napoléon et l’Antiquité. Comment il va employer durant toute sa vie, toutes ces références à l’Antique pour asseoir sa légitimité. »





Concrètement, des documents, pour la plupart inédits, constituent une exposition qui va se décliner en trois phases avec, à chaque fois, des ouvrages différents. « En découpant l’exposition, cela nous permet de présenter un maximum de documents, une centaine en tout sur la même thématique avec des aspects, à chaque fois, différents. »

De catalogues dévoilant des objets issus de fouilles archéologiques à des gravures en passant par des ouvrages de valorisation ou l’exploration de la période baroque, c’est tout un pan de l’histoire qui se déroule sous nos yeux. Une exposition qui va s’achever en début d’année prochaine.