Ajaccio : les scouts cherchent des encadrants

Chaque année, de plus en plus de jeunes rejoignent le mouvement. Cette méthode qui à pour but d'aider chaque jeune à être un citoyen heureux, actif, utile et artisan de paix, intéresse de plus en plus de familles qui y voient une façon d'éduquer leurs enfants à une citoyenneté active.



Les groupes accueillent des enfants, mais aussi des adultes et jeunes adultes qui souhaitent prendre des responsabilités en tant qu'éducateur afin de construire des projets au service des jeunes.

Il est possible de passer son BAFA en prenant une mission d'animation au près des jeunes. De nombreuses autres missions bénévoles permettent de s'impliquer dans la vie du groupe. En participant par exemple à l'animation de l'équipe d'adulte, à la gestion de la trésorerie ou du matériel, à l'organisation des événements …

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, quelque soit son âge.

Le mouvement propose par ailleurs des formations permettant d’acquérir les compétences utiles à sa missions.

----

Les scouts et guides de France, sont un mouvement d'éducation qui visent à former des citoyens actifs, heureux, et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement aide les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble, s'engage pour un monde plus fraternel.

Reconnue d'utilité publique, l'association fait partie d'un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plus de 169 pays.