Ajaccio : le local du STC de Castelluccio vandalisé, l'hôpital dépose plainte

Vitres brisées, matériel informatique détruit et volé, mobilier cassé : le siège du STC Casteluccio d'Ajaccio a été la cible de vandalisme pendant le weekend. Les faits se seraient déroulés entre vendredi soir et ce lundi 18 janvier matin quand un membre di u sindicatu a retrouvé le bureau ravagé.

"Nous vous informons que ce matin, nous avons constaté que notre permanence syndicale a été vandalisée. - dénonce le STC sur sa page Facebook - En effet, la vitre extérieure a été brisée, du matériel informatique a été détruit et volé, des objets cassés, un extincteur a été utilisé sur les murs et sur le mobilier… Nous tenions à ce que l’ensemble de la communauté hospitalière soit informée de cet évènement."

La direction de l'hôpital de Casteluccio, propriétaire du local a déposé une plainte. Une enquête pour "dégradation volontaire" a été ouverte par la police.







