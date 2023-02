Ajaccio : le feu dans les caves d'un immeuble

La rédaction le Dimanche 26 Février 2023 à 09:22

Pour des raisons que l'on ignore, plusieurs caves d'un immeuble situé rue Chiappe à Ajaccio ont pris feu samedi soir vers 22 heures. Les flammes ont détruit beaucoup de ces caves et il a fallu plus d'une heure aux services de secours pour les maîtriser. On ne déplore aucun blessé parmi les habitants de l'immeuble