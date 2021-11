Ajaccio : le City trail impérial revient avec un nouveau format adapté à la crise

Programmé le 18 décembre le City Trail Imperial revient avec une sixième édition adaptée aux contraintes sanitaires actuelles. Pour se conformer aux recommandations de la préfecture, le format a été modifié. Plus de grand rassemblement et de ravitaillement lors de la course de 9,5 kilomètres. Les départs se feront par groupe de 20 coureurs, toutes les 30 secondes avec une limitation de 1500 coureurs. Le parcours sensiblement identique à celui de 2019, révèlera quelques surprises et fera perdurer le passage emblématique des coureurs dans la Citadelle.Pour les licenciés des fédération suivantes : FFA, FFTRI, UFOLEP et FSGT le lien est aussi actifLes fonds récoltés lors des inscriptions seront reversés à des associations caritatives.