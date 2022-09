Ajaccio : la CGT-Energie exprime ses craintes devant la centrale du Vazziu

L'appel national de la CGT est l'occasion pour la branche Énergie de

Corse

de mettre en lumière certaines difficultés.

Pour afficher leur mécontentement, les quelques dizaines de grévistes se sont réunis devant l'entrée de la centrale électrique du

Vazziu

à Ajaccio ce jeudi matin.

"On mène cette action principalement pour trois sujets : l'augmentation du pouvoir d'achat des électriciens et gaziers, le remplacement de la centrale du

Vazziu

et les concessions gazières sur Ajaccio et Bastia",

d

étaille Xavier

Nes

a

, secrétaire général de la CGT Énergie en Corse.

S'il a choisi de prendre le

micro

en ce lieu, c'est pour y dénoncer symboliquement la précarité liée à l'utilisation de cette centrale vieillissante, en service depuis 1982.

Surtout, le secrétaire général ne veut pas se retrouver dans la même situation qu'en mars 2005, quand un

clash

énergétique majeur avait donné lieu à 25 jours de coupure dans toute l'île.

"On est en train de revivre les mêmes conditions qui étaient dénoncées par la CGT trois ans avant 2005, s'insurge

Xevier Nesa

.

Si rien n'est fait rapidement, c'est un système avec des groupes électrogènes pour pallier les manques de productions et les

incidents

industriels

qui va être pérennisé.

C'est inacceptable !"

La crainte de ne pas pouvoir faire face à des pointes de consommation en cas d'hiver très froid se mêle à la frustration de ne pas voir la situation de la centrale du

Ricantu

évoluer.

"Le dernier conseil énergétique s'est réuni il y a plus d'un an et demi et depuis, on attend que les travaux de la centrale du

Ricantu

débutent enfin, regrette le syndicaliste.

La demande d'énergie augmente

d'

1,5% par an et

on

sait déjà qu'on devra utiliser la centrale du

Vazziu

jusqu'en 2027, voire 2028..."