Ajaccio : l’Hôpital de Castelluccio transforme son unité DMTC

Le DMTC ?C'est un service d’accueil du pôle de psychiatrie adulte avec une capacité d’accueil de 15 lits dont une chambre d’apaisement, accueillant des patients atteints d’encéphalopathie, d’autisme, de trisomie 21, de troubles psychotiques, etc.Plusieurs constats ont poussé les équipes à travailler sur une restructuration du service.Notamment le besoin d’un accompagnement spécifique et renforcé, pour les personnes handicapées en situation de crise et/ou présentant une comorbidité importante,Le besoin d’anticipation et de gestion des situations de crise afin d’éviter les hospitalisations ou les ruptures de parcours,Et le besoin d’une structure adaptée pour les personnes handicapées présentant des troubles sévères du comportement nécessitant des modalités d’accompagnement renforcées.Ainsi est né le projet de transformation du DMTC avec la création d’une Equipe Mobile d’interventionL’EMI est destinée à prendre en charge des personnes en situation de crise présentant un handicap avec des troubles du comportement. C’est par sa mobilité qu’elle facilitera des liaisons entre les différents partenaires sociaux, les familles et institutions. Ses missions se déclineront en actions de prévention, d’évaluation, d’apaisement, d’accompagnement et de réinsertion. La visée prioritaire sera de rechercher des solutions alternatives à l’hospitalisation psychiatrique.

L’USATC permettra un accueil programmé et temporaire pour des personnes en situation de crise. C’est par une évaluation des situations dans toutes les dimensions (médico-psycho-sociale) et par l’apaisement de la crise, qu’un projet de réinsertion sera établi à la sortie.



La MAS « cas complexes » accueillera 8 adultes en situation de polyhandicap (moteur, psychique, déficience) atteints d’autisme ou de TED. Un Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) adapté sera proposé pour tous les résidents.



Le projet sera déployé dans les deux années à venir avec le soutien financier de l'Agence Régionale de l'ARS