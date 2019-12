Ajaccio : l’Autorité de la concurrence au lycée Fesch

Arrivée le 9 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence vient d’achever sa visite en Corse. Cet organisme administratif indépendant, agissant au nom de l’Etat, se charge de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et d’étudier le fonctionnement des marchés pour assurer le respect de l’ordre public économique.Une délégation a été mandatée par le ministre de l’Economie et des Finances, composée de sa vice-présidente ainsi que de plusieurs membres issus des professions réglementées. L’Autorité avait pour objectif de rendre un avis relatif à la concentration économique en Corse.Durant ce séjour, leur objet d’étude s’est porté sur des secteurs économiques précis ; à savoir la grande distribution, la gestion des déchets, le transport maritime et la distribution de carburant. Ces choix se justifient par les nombreuses préoccupations de leurs acteurs liées, en outre, à une cherté de la vie croissante ainsi qu’un pouvoir d’achat de plus en plus faible. Un diagnostic de la situation concurrentielle dans ces secteurs sera bientôt établi, il permettra notamment de fournir des recommandations adaptées à la croissance et à l’économie insulaire.

En marge de sa mission, le rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence, Thomas Piquereau, également chargé de la régulation des professions réglementées, a répondu aux sollicitations de Nathalie Marcellesi professeure de Sciences Economiques et Sociales au lycée Fesch, afin de réaliser une conférence. Sa venue dans l’établissement s’est effectuée dans le cadre d’activités pédagogiques destinées aux élèves de première générale, spécialité SES et de terminale ES, inscrits en enseignement d’économie approfondie.





Pour la soixantaine de lycéens présents, cela fut une occasion précieuse de découvrir le rôle de cet organisme au contact direct de son représentant, tout en approfondissant le programme de SES qui laisse une large place à l’étude des marchés concurrentiels ou non concurrentiels ! Les élèves auront ainsi retenu que l’action de l’Autorité de la concurrence est motivée par un souci d’équité entre les citoyens. Elle veille notamment à la bonne répartition des professions réglementées (les notaires, avocats, huissiers de justice) sur l’ensemble du territoire national, tout en favorisant le rajeunissement ainsi que la féminisation de ces emplois