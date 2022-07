Ajaccio expérimente ses premières poubelles connectées

Si les traditionnelles poubelles de rue avec leur sac plastique au milieu font encore parti du mobilier urbain, ces "vieilles" corbeilles pourraient être progressivement remplacées par de nouveaux modèles "solaires, connectés et automatisés" capable de compacter les déchets. Plusieurs de ces poubelles du futur ont été installées ce lundi 25 juillet à Ajaccio où elles vont être testées pendant trois mois. Si la période de test s’avère concluante, la municipalité envisage d’en déployer davantage pour remplacer sur le long terme le parc de corbeilles existant. "Ce nouvel équipement va contribuer à la généralisation des gestes écoresponsables et faire respecter le travail quotidien des agents de la propreté urbaine. Cette expérimentation a pour objectif de quantifier nos besoins sur le centre-ville et dans les quartiers. Ceci nous permettra par la suite d’élaborer un plan pluriannuel d’investissement pour partir à la recherche de financement" se félicite Charles Voglimacci, adjoint délégué à la propreté urbaine et au patrimoine viaire.



Des corbeilles nouvelles générations

Alimenté à l’énergie solaire, cet équipement est pourvu de bras compacteurs permettant de réduire le volume des déchets pour garantir jusqu’à 6 fois plus de contenance. Leur réduction permet ainsi de diminuer de plus de 75% l’empreinte carbone lors de leur transport. Un cendrier intégré permet aussi le dépôt des mégots de cigarettes.

En plus ces poubelles permettent d’optimiser la gestion des collectes grâce à un logiciel et une application auxquels les agents de la propreté urbaine sont connectés. Finis donc les déchets qui débordent, une alerte les avertit les services de la propreté urbaine et du patrimoine de la mairie en temps réel du niveau de remplissage de chaque corbeille.



D’un coût de 4950 euros l’unité, elles seront initialement positionnées sur la place Campinchi et la place du Général De Gaulle. L’investissement à venir devrait porter sur l’acquisition d’une trentaine de "corbeilles intelligentes" qui sera lissé sur plusieurs années.