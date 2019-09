Ajaccio : encore une tentative de destruction d'un restaurant

Selon les premiers éléments de l'enquête du produit incendiaire - un accélérant - aurait été déposé dans l'établissement, qui est situé boulevard Daniele-Casanova, samedi vers 4 heures après le bris d'une vitre du restaurant.

L'incendie a causé d'importants dégâts : on fat état de la destruction de nombreux appareils et de la détérioration de la porte et des murs de l'établissement qui venait de faire l'objet d'une rénovation.





Le scénario de cette tentative de destruction par le feu fait penser à celle du food truck de Porticcio.

C'est, sans doute, la raison pour laquelle cette enquête, sur cette affaire qui ne s'était ébruitée, a été confiée au service régional de la police judiciaire.