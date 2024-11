Ajaccio : deux nouvelles interpellations liées à des trafics de stupéfiants

La lutte contre le trafic de stupéfiants continue dans la cité impériale. Dans un communiqué, le procureur d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique que la Direction Interdépartementale de la Police Nationale (DIPN) 2A a procédé à deux interpellations liées à des trafics de stupéfiants dans le quartier de la montée Saint-Jean ce mercredi matin.



« Lors des perquisitions, il était retrouvé chez le premier individu 11 280 euros en numéraire, 600 grammes de cocaïne, 500 grammes d’héroïne, 1,5 kilo de résine de cannabis et un pistolet automatique 7,65 ainsi que 17 cartouches. Chez le second individu impliqué dans l’enquête et placé également en garde à vue, il était retrouvé du numéraire, un pochon de 167 grammes d’herbe de cannabis, quelques morceaux de résine cannabis et des balances de précision », précise le procureur en ajoutant que « les deux principaux protagonistes de cette affaire, déjà connus de la justice, seront présentés demain matin au parquet en vue d’une comparution immédiate le même jour devant le tribunal correctionnel des chefs de trafic de stupéfiantes et infraction à la législation sur les armes ».



« Ces nouvelles interpellations dans le milieu de la drogue traduisent le travail de fond et régulier des forces de police judiciaire tant sur la bassin ajaccien que dans le reste du département par les gendarmes », souligne-t-il par ailleurs en dévoilant que les premières investigations relatives à cette affaire ont été diligentées par la police judiciaire début septembre « à la suite de l’exploitation de renseignements faisant état d’un deal de produits stupéfiants aux abords des HLM et au sein d’un des appartements de la cité ». « À la suite de multiples surveillances, les enquêteurs relevaient différentes transactions de courte durée et des rendez-vous avec plusieurs personnes identifiées comme gravitant autour de l’organisation d’un trafic local de produits stupéfiants », détaille-t-il.



Par ailleurs, alors qu’en début de semaine plusieurs interpellations ont également été diligentées par la gendarmerie de Propriano dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour trafic de stupéfiants, Nicolas Septe confirme que celles-ci se sont traduites « par plusieurs gardes à vue actuellement toujours en cours et de probables déferrements au parquet dans les prochaines heures ».



« L’intensification de la lutte contre les trafics de produits stupéfiants spécifiquement dans le ressort de Corse-du-Sud est une nécessité et une priorité de politique pénale locale », insiste-t-il encore.