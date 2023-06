Ajaccio : deux hommes condamnés dans une affaire de trafic de drogue

L'affaire a débuté il y a près d'un an, en octobre 2022, lorsqu'une information est parvenue aux enquêteurs indiquant qu'un trafic de stupéfiants avait lieu à Ajaccio, rue du Docteur Paul Pompéani, organisé par deux frères qui résidaient dans cette rue. Une enquête préliminaire a immédiatement été ouverte pour résoudre cette affaire.

Après plusieurs mois de surveillance et d'investigations, les enquêteurs ont pu déterminer que les transactions se déroulaient directement dans le hall de l'immeuble ou dans les rues avoisinantes. Le 5 juin 2023, les deux hommes ont été appréhendés au moment même où un client est arrivé en trottinette pour effectuer une transaction avec l'un d'eux.



Alors que les agents ont tenté d'arrêter le client, celui-ci a brusquement fait demi-tour, abandonnant sa trottinette, et a pris la fuite à pied. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à franchir un muret, il a chuté de 4 mètres et s'est fracturé les deux chevilles. L'homme a été immédiatement conduit à l'hôpital, où il a été découvert en possession de 23 grammes de résine de cannabis. De plus, il était recherché pour des violences envers sa compagne.

Les deux trafiquants ont également été arrêtés et placés en garde à vue. Lors de leurs interrogatoires, les frères ont admis les infractions qui leur étaient reprochées. Une perquisition menée à leur domicile a permis de découvrir 50 grammes supplémentaires de résine de cannabis ainsi qu'une somme de 13 220€ en espèces.



Le 7 juin 2023, les deux individus ont comparu devant le tribunal pour une reconnaissance préalable de culpabilité. Le premier a été condamné à 24 mois d'emprisonnement, dont 12 mois ferme, sans mandat de dépôt. Le second a écopé de 18 mois d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, sans mandat de dépôt. Les deux individus seront placés sous bracelet électronique.