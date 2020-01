Ajaccio : deux blessés dans un accident de la route

Livia Santana le Lundi 6 Janvier 2020 à 17:15

Ce lundi 6 janvier à 16h08, un accident de la route impliquant une voiture et une moto a fait deux blessés légers à Ajaccio. Le conducteur de la voiture et le pilote de la moto se sont percutés au niveau du magasin But en direction de Bastia. Les pompiers d'Ajaccio sont intervenus rapidement et ont transporté les deux hommes au centre hospitalier de la Miséricorde

