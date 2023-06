Ajaccio : débrayage à l’école Bonafedi après la découverte d’un enregistreur dans le cartable d'un élève

« C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». Ce jeudi matin, le Snuipp de Corse-du-Sud et le STC Éducation ont organisé un débrayage à l’école Charles Bonafedi, après la découverte d’un enregistreur dans le cartable d’un élève il y a quelques jours. Une action symbolique suivie dans d’autres établissements ajacciens par laquelle les syndicats ont entendu dire leur sidération face à ces faits.



« Nous en sommes arrivés à une situation où un parent d’élève a installé un enregistreur numérique dans le sac de son fils pour enregistrer la vie de la classe et trouver des arguments pour attaquer l’enseignant qui est d’autre part le directeur de l’école. Ce sont des procédés que nous n’avions jamais rencontrés auparavant et qui me paraissent complètement à l’opposé de ce que nous attendons des valeurs de l’école », déplore Jean-Pierre Luciani, le secrétaire du STC Éducation. « À l’occasion de différents échanges avec ce parent, le directeur de l’école s’est aperçu qu’il avait des informations très précises de choses qui se passaient dans la classe. Il a suspecté que cela ne pouvait pas être relaté par un enfant et il a trouvé l’enregistreur dans le cartable de l’enfant, Mais le parent, qui j’ai l’impression doit considérer que cette façon d’agir s’inscrit dans la normalité, a décidé de porter plainte et le directeur se retrouve donc convoqué au commissariat », explique-t-il.



« L’enseignant est un peu abasourdi. C’est inimaginable que des enfants aient des enregistreurs dans leurs cartables et qu’ensuite dans la soirée le contenu de ce qui a été dit en classe soit épluché. C’est difficile de travailler en toute confiance dans ces conditions. Cela me semble ahurissant. Je ne pensais pas qu’on pourrait en arriver là », souffle pour sa part Dominique Pellegrin, la secrétaire du Snuipp Corse-du-Sud.