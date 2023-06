Ajaccio : collision entre une ambulance et une moto. Deux blessés dont un dans un état grave

La rédaction le Dimanche 11 Juin 2023 à 19:10

Une collision entre une ambulance du service de secours d'Ajaccio en intervention et une moto s'est produite vers 16 heures à la hauteur du carrefour des Salines à Ajaccio. L'accident, dont les circonstances restent à déterminer a fait deux blessés : le pilote de la moto et son passager qui sous l'effet du choc ont été éjectés. Le pilote de la moto, en urgence absolue, et sa passagère ont été évacués sur le centre hospitalier de la Miséricorde.