Ajaccio : circulation modifiée sur la RT21, ce mardi soir

Ce mardi 29 août 2023, à partir de 21 heures, les policiers du commissariat, en collaboration avec les CRS, mèneront une opération de jalonnement de trois bateaux de plaisance "hors gabarits" dans le but d'assurer la sécurité routière.

La mise en place du tout nouveau portique sur la RT21, précisément avant le giratoire de la Gravona (rond-point Socordis) en direction de la sortie, nécessite des ajustements de circulation majeurs sur une portion importante de cet axe fortement fréquenté et emprunté. Cette reconfiguration imposera une circulation en contre-sens sur la RT21, s'étendant du rond-point M. Bricolage au rond-point de la Gravona. Cette mesure entraînera la fermeture temporaire de la T20 et de la T40.





Entre 21h et 23h, durant la période de l'opération, la direction départementale de la sécurité publique de Corse-du-Sud recommandé aux automobilistes d'utiliser la T22 via Baléone pour entrer et sortir d'Ajaccio.

Suite à des incidents constatés la semaine dernière, caractérisés par des comportements imprudents tels que le dépassement du convoi par les deux-roues et une vitesse excessive lors de la libération des voies, la police exhorte les conducteurs à la plus grande vigilance et à la prudence.