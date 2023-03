Ajaccio : action symbolique du collectif Stop croisières

La nuit de vendredi 24 à samedi 25 mars a été marquée par une action symbolique du collectif Stop Croisières à Ajaccio. A la veille de l'arrivée du premier des 186 bateaux de croisière prévus pour cette saison, le collectif a souhaité la bienvenue au paquebot Enchanted Princess, qui avec ses 3660 passagers et 1356 membres d’équipage fera escale ce samedi dans la ville impériale, en peignant "en lettres de sang" le message "Stop Criminal Cruise" sur le quai de l'Herminier.



L'action s'inscrit dans un mouvement national de lutte "contre les méga croisières polluantes et énergétivores". Les activistes estiment qu'il est nécessaire de trouver une alternative à un tourisme de masse et aux bateaux de croisière gigantesques. "Nous continuerons de lutter pour que cessent ces méga croisières polluantes et énergétivores qui sont une insulte à la population de Corse !" assurent les militants dans un communiqué.



En juillet dernier, Stop Croisières Ajaccio a lancé une pétition réclamant l'interdiction des bateaux de croisière à Ajaccio qui a recueilli près de 30 000 signatures.