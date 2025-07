Ajaccio : à la Citadelle une installation sonore capte les ondes fantômes de l’espace

À partir du 4 juillet, la Citadelle d’Ajaccio accueillera Hystérésia, une installation sonore de plein air qui invite le public à écouter les ondes émises par 31 satellites dits « zombies ». Lancés pour la plupart durant la guerre froide, ces objets désactivés poursuivent leur dérive sur des orbites-cimetières, tout en continuant d’émettre des signaux faibles mais persistants.



Conçue par le plasticien Stéfane Perraud et l’écrivain Aram Kebabdjian, l’œuvre interroge notre rapport au ciel et à la mémoire technologique. « Le ciel appartient à tout le monde, ne connaît ni langue ni frontière », rappellent les artistes, en soulignant l’attachement particulier de la Corse à son ciel réputé parmi les plus purs d’Europe. Dans cette perspective, Hystérésia se veut un « fil sonore » entre mémoire scientifique, croyances collectives et observation contemporaine.



Captées en temps réel, ces fréquences donnent à entendre ce que les artistes décrivent comme des « chants résiduels » : un phénomène à la fois poétique et technique, où la persistance des signaux interroge l’oubli, le temps et la présence invisible des machines.



Pendant toute la durée de l’exposition, des ateliers seront proposés au public pour approfondir les thématiques abordées et expérimenter les liens entre art et science. Ces sessions permettront d’aborder de manière interactive les enjeux de l’installation, en mêlant écoute, création et réflexion.





Infos pratiques

Lieu : Citadelle d’Ajaccio

Dates : du 4 juillet au 30 septembre 2025

Accès libre