Ajaccio : Une femme brûlée dans son appartement

C.-V. M le Dimanche 16 Février 2020 à 21:26

Un incendie s'est déclaré dans le courant de la soirée de dimanche dans un appartement situé au 5e étage d'un immeuble du quartier des Salines à Ajaccio. Le feu a fait deux victimes : une jeune femme d'une trentaine d'années gravement brûlée sur plusieurs parties du corps et une femme plus âgée qui a souffert des émanations de fumée. Les services de secours, avec d'importants moyens, et de la direction départementale de la sécurité publique sont toujours sur place. Une partie des habitants de l'immeuble a dû être évacuée. Plus d'infos à venir.

