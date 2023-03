Ajaccio : Un repère de crues posé à l'entrée de l’école Simone Veil

Comme celui de l'école Veil, huit autres repaires seront installés dans les prochains jours dans huit sites de la ville touchés par des inondations. "Chacun se verra doté d’un repère, scellé à la hauteur exacte relevée lors de la crue. De cette façon, l’entrée du lycée Jules Antonini, un arrêt de bus de l’avenue Noël Franchini, la place Jean Casili et un emplacement le long de la route du Vazzio seront les témoins de la crue de 2020. Des repères installés rue Peretti (au niveau du bassin de rétention d’Alzo di Leva), à l’agora des Cannes, à la crèche des haras et route d’Alata, renverront, quant à eux, à celle de 2008." détaille la municipalité qui a mené cette opération dans le cadre du programme d’actions et de prévention des inondations (Papi*), qui conduit à la matérialisation, sur le territoire de la commune, des niveaux d’eaux recensés lors des crues les plus spectaculaires de ces dernières décennies.



En marge de cette inauguration, une classe de CM2 a participé à un mini-atelier pédagogique autour des phénomènes d’inondations afin de leur donner les moyens de comprendre les enjeux de l'opération, et d'entretenir, à leur tour, "la mémoire des crues".

"Le 11 juin 2018, l’eau est passée par ici et elle pourrait repasser par là". Au moment d’inaugurer le premier repère de crue de la ville d'Ajaccio, le message adressé aux nombreuses enfants qui participent à cette pose est clair : il faut rester vigilant face aux risques de crue.Pour que le message imprègne les mémoires, un macaron circulaire indiquant les niveaux atteints par un cours d’eau lors d’une crue a été installé à l'entrée de l'école Simone Veil. "Une marque historique qui rappelle aux élèves que l'établissement a été fortement impacté par l'inondation du 11 juin 2020, un des évènements les plus mémorables jamais enregistrés depuis 1982 en ville." explique la municipalité.