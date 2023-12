Ajaccio : Un incendie dans un bar dans le quartier des Cannes

La rédaction le Lundi 11 Décembre 2023 à 08:03

Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 décembre, aux alentours de 3 heures, une explosion suivie d'un incendie s'est déclarée dans le bar L'Endroit situé rue des Cannes, à Ajaccio. Les flammes se sont rapidement propagées à un appartement du premier étage, sans toutefois causer de dégâts majeurs, selon le service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud.

Un dizaine de personnes dont quatre agents des forces de l'ordre intervenus avant l'arrivée des pompiers ont été incommodées par la fumée. Tous ont été évacuées par sécurité vers l'hôpital d'Ajaccio, bien que leur état ne suscite aucune inquiétude majeure. Aucun blessé grave n'est à déplorer. Un dispositif de secours conséquent a été déployé, impliquant les sapeurs-pompiers d'Ajaccio, le personnel d'EDF et GDF, ainsi que les forces de l'ordre et les autorités municipales. L'intervention des secours s'est achevée peu avant 6 heures et les habitants de l'immeuble évacués ont pu regagner leur logement . Une seule famille a du être relogée.



Une enquête a été ouverte pour destruction volontaire d'un bien par incendie ou moyen dangereux.