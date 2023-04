Ajaccio : Logirem fait don d’un groupe électrogène à l'hôpital pour enfants d’Oujhorod, en Ukraine

Il était devenu inutile au site de Bodiccione où il assurait auparavant la pression d’adduction d’eau. Ce mardi, l’équipe ajaccienne du bailleur social Logirem a décidé de déménager un groupe électrogène de 64 KvA afin d’en faire don à l’association Solidarité Corse-Ukraine, inspirée par ses actions.



Ce puissant générateur en parfait état de marche sera prochainement transporté à destination de l’Ukraine où il rendra grandement service pour l’alimentation en électricité de l’hôpital pour enfant de la ville d’Oujhorod, dans l’Ouest du pays.



« Cette opération menée avec les associations Solidarité Corse-Ukraine et Per a Pace n'aurait pu être possible sans la collaboration des sociétés Maintenance Climatique Insulaire, Service Construction Corse, et l'équipe Logirem Corse », se réjouit Marc Brunstein, responsable patrimoine région Méditerranée chez Logirem.