Ajaccio : « Lire et faire lire » fête ses 20 ans avec une programmation exceptionnelle

A l’occasion des 20 ans de l'association Lire et Faire lire plusieurs évènements de lectures partagées et des ateliers animés par les auteurs insulaires seront proposés aux enfants la première semaine des vacances scolaires à Ajaccio.

Deux stands dédiés à la manifestation « Lire et Faire Lire » et à l’UDAF de Corse-du-Sud seront également installés au sein de l’Espace Culturel du Leclerc Baléone. Bénévoles et salariés des associations, seront présents pour rencontrer et accueillir les familles et recruter des nouveau narrateurs.

A causes des règles sanitaires en vigueur les atelier sont limités à 10 enfants par atelier et les inscriptions sont conseillées.