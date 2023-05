Ajaccio : Les dernières tonnes de gaz des vieilles cuves du Loretto partent en fumée

L’opération a de quoi surprendre ceux qui passeraient par là sans savoir de quoi il s’agit. Dans le cadre du processus de fin de vie des deux vieilles cuves, des opérations de brulage de gaz sont organisées depuis le milieu de la semaine dernière sur le site du Loretto. Si l’une de ces grosses sphères blanches bien connues des Ajacciens était hors service depuis une manœuvre similaire en septembre 2021, l’autre contenait en effet encore quelques tonnes de butane qui nécessitaient d’être évacuées en prévision du démantèlement de ces équipements par les équipes d’Engie. « Pour ce faire, nous allumons une torchère qui fonctionne un peu comme une grande gazinière géante », explique Cassandre Rey-Hillion, cheffe du service technique gaz sur le centre Engie Corse. « Il ne reste plus grand-chose, c’est vraiment la fin du processus, mais il va y avoir des opérations de brulage de façon épisodique jusqu’à la fin du mois de juillet. Nous allons avoir des jours non consécutifs où nous allons bruler le gaz 1 ou 2 heures par jour maximum. Nous faisons vraiment au plus court pour limiter la gêne des riverains », précise-t-elle.Le processus, loin de passer inaperçu, occasionne en effet de la fumée noire, du bruit et l’émission de poussières aux alentours. Afin que la population ne soit pas prise au dépourvu, en début de semaine dernière, Engie avait déposé des flyers dans toutes les boîtes aux lettres des riverains afin de leur indiquer la nature des opérations qui allaient débuter. « Le but était de leur expliquer ce qu’ils allaient voir car lorsque nous allumons la torchère, cela peut questionner et susciter des étonnements. L’idée était vraiment de rassurer », souligne Cassandre Rey-Hillion en assurant que la sécurité des riverains est totalement garantie : « Ce sont des opérations que nous avons l’habitude de mener dans le cadre de nos opérations de maintenance, qui sont réalisées par des professionnels, dans un site industriel qui est bien encadré et maitrisé ».Une fois la totalité du butane évacué, les équipes d’Engie s’attaqueront au démontage de la tuyauterie et des installations connexes aux sphères. Avant que le démantèlement de ces équipements construits dans les années 1970 et remplacés par de nouvelles infrastructures mises en route au printemps 2022 ne suive dans le courant du second semestre 2023.