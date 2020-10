Ajaccio : Le conflit à la Poste se durcit

Après deux journées de mobilisation jeudi 1er et vendredi 2 octobre à l’appel de la CGT afin de demander une amélioration des conditions de travail, les 80% de salariés en grève avaient repris le travail le samedi 3 octobre. Mais le conflit n’est pas résolu, et un nouveau préavis illimité avait été déposé pour le jeudi 8 octobre.

Mais ce lundi 5 octobre, un incident a fait basculer de nouveau la situation. Selon la CGT, la direction aurait voulu passer en force, faisant fi des négociations en cours. Conséquence : le personnel n’est pas sorti en tournée hier, sauf à Porticcio, zone qui était plus avancée dans la phase de tri. Et ce mardi 6 octobre, ils ont également décidé d’arrêter le travail.

« Aujourd’hui, le personnel a décidé d’anticiper, de durcir le ton, de ne pas attendre le préavis de jeudi et de vouloir dès maintenant des négociations » indique Rudy Albertini, Secrétaire Départemental de la CGT Corse-du-Sud. De son côté, la direction indique mettre comme préalable à ces rencontres la reprise immédiate et effective du travail.