Ajaccio : La Poste d’Ajaccio Berthault se modernise

La Poste d’Ajaccio Berthault située 24 cours Lucien Bonaparte va bénéficier de travaux d’aménagement et de rénovation.Le bureau est donc exceptionnellement fermé depuis le 19 octobre, jusqu’àmi-janvier 2021.(colis et courriers recommandés) et celui dus’effectuent au centre local du courrier situé au 1 rue Ottavi (centre ville,entrée à gauche de La Poste d’Ajaccio Saint Gabriel cours Napoleon) du lundi au vendredi de 10 à 17 heurs et le samedi de 8h30 à 11h30d’Ajaccio Berthault recevront sur rendez-vous à La Poste d’Ajaccio Saint-Gabriel (13 cours Napoleon)= La Poste d’Ajaccio Saint Gabriel : lun-ven : 8h30-18h15 / samedi : 8h30-12h= La Poste d’Ajaccio Sainte Lucie : lun-ven : 8h45-12h et 13h-17h / samedi : 8h45-11h30La réouverture au public de La Poste d’Ajaccio Berthault est prévue mi-janvier 2021.Le Réseau La Poste s’adapte aux besoins spécifiques de ses clients en développant un nouveau concept de bureau centré sur un service résolument numérique et plus personnalisé.Le nouvel environnement se composeraavec automates de dernière génération pour les opérations postales et bancaires simples,sur une amplitude horaire très large, bien au-delà des heures d’ouverture du bureau de poste.La Poste sera également équipée de gondoles murales, d’écrans digitaux, d’un distributeur automatique de prêt-à-poster ou encore d’un mobilier spécifique pour les offres et opérations à La Poste Mobile ou à La Banque Postale.Pour le dépôt ou le retrait des colis, les clients auront 2 possibilités : le dispositif habituel en bureau de poste ou bien l’automate avec accès à une consigne automatique sur une plage horaire élargie.L’objectif pour La Poste est d’être en phase avec l’évolution des usages des clients dans un monde de plus en plus digital où la majorité des transactions et démarches administratives s’effectuent en ligne. Ce nouveau concept permet de proposer aux clients une nouvelle relation plus rapide et moderne.La Poste d’Ajaccio Berthault sera la 1Poste en Corse à bénéficier de ce concept novateur.