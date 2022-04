Ajaccio : Inseme a tenu son assemblée générale

Moment phare dans la vie de l’association, l'assemblée générale d' Inseme s'est tenue le week-end dernier à Ajaccio. À l'ordre du jour le bilan de l’année 2021 marquée, comme 2020, par la crise sanitaire. "Dans ce contexte les demandes des familles ont évolué avec un allongement du temps passé sur le continent pour les soins et des allers-retours Corse-Continent moins nombreux." Indique dans un communiqué l'association qu’ au cours de l'an passé a soutenu 856 familles en Corse, "le plus grand nombre de bénéficiaires depuis la création de l’association".

Un chiffre record de demande qui "a pu être satisfait grâce à l’argent récolté via les partenaires privés et à la solidarité des Corses."



Au cours de l' AG les membres de l'association sont revenus sur les faits marquants de l’année 2021 comme le combat d' Inseme pour la prise en charge du 2d accompagnateur d’un enfant malade, la collecte pour Paris et l’achat de l’appartement ou encore la première édition de la journée DMC (Déplacements Médicaux sur le Continent ).



599 366 euros de budget

Grâce à la collecte " U n mois un toi t " q ui permi s de récolter 166.000 euros, le budget de l'association pour 2021 a été très de près de 600 000 euros. Une grande partie de cette somme a été utilisée sous forme de soutiens financiers attribués aux familles pour un montant de 109.338 euros.



2 appartements supplémentaires

Cette année encore, la Mission d’information demeurera l’activité principale de l’association qui souhaite renforcer les soutiens apportés en matière d’hébergement. D'ailleurs au cours de l'AG la présidente Laetitia Cucchi a annoncé " que grâce aux résultats exceptionnels de l’année précédente, l’Association va pouvoir acheter 2 nouveaux appartements à Marseille, près de l’hôpital de la Timone , ce qui ramène à six le nombre d’appartements acquis par Inseme sur le continent." .