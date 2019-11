Ajaccio : Inauguration en grande pompe du collège du Stilettu

Malgré une pluie battante, tous ont répondu présents pour venir inaugurer le collège du Stilettu. Mais avant de prendre la parole, les élus ont écouté les collégiens entonner deux chants : l’un en langue corse, l’autre, un véritable hymne à la joie, « La ballade des gens heureux » de Gérard Lenormand. Et Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, a immédiatement tenu à les féliciter et à s’enquérir de leur rentrée dans ce nouvel établissement. C’est en chœur que les élèves lui ont répondu avec des cris de joie et des sourires. « Inauguration pluvieuse, inauguration que j’espère heureuse ! » a-t-il lancé à la cantonade. « Je vous souhaite, à tous et à toutes, de vivre de belles années scolaires ici ».Des vœux réitérés par la rectrice Julie Benetti, qui a tenu à saluer longuement le travail du corps enseignant, son « investissement » et sa « foi inébranlable dans l’éducation ».

Le collège du Stilettu va leur permettre de laisser s’épanouir pleinement leur engagement. « L’esthétique de ces lieux, la lumière qui les traverse, rappelle ce qui fonde l’essence et la beauté de votre mission ; cette mission qui offre la satisfaction, à nulle autre pareille, d’accompagner un enfant sur le chemin de la citoyenneté et de son émancipation ». Des mots qui se sont voulus rassembleurs au sein de ces locaux flambants neufs. Et si les transports pour les élèves jusqu’au collège restent encore un sujet, la rentrée s’est faite dans la plus grande fluidité et les collégiens semblent déjà avoir pris leurs marques.

« Que les générations de professeurs et d’élèves qui fréquenteront cet établissement y trouvent toujours un cadre serein et stimulant pour y déployer toutes leurs ambitions. »





Josiane Chevalier, la préfète de Corse, a rappelé le travail qui a été effectué pour la réalisation de cet outil architectural de 10 090m2 et a souligné l’attention portée par l’Etat aux équipements structurants de la Corse. Elle a conclu son intervention en citant la philosophe Mona Ozouf : « La liberté de l’ironie est ici partout présente, à la manière d’un sourire intérieur ».





Pour conclure ce chaleureux moment, Gilles Simeoni, le président de l'Exécutif de Corse, a accompagné les élèves pour découper le ruban symbolique et ainsi déclarer officiellement ouvert le collège du Stilettu. « On espère que vous serez heureux ici ! »