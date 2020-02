Ajaccio : « GELSOMINA » en hommage à Fellini

Un hommage que rend inlassablement et passionnément depuis plus de 5 ans la comédienne Marie-Joséphine Susini à travers cette pièce qui a reçu les plus belles critiques tant en Corse que sur le continent et notamment au fameux Festival d’Avignon. Un hommage superbe, émouvant, parfois burlesque. Gelsomina est adaptée de la célèbre « Strada » du réalisateur italien Federico Fellini dont on célèbre cette année le centième anniversaire de la naissance (20 janvier 1920). Le personnage central de ce chef d'œuvre sorti en 1954 est Gelsomina, une jeune fille vendue par sa mère à Zampano, un saltimbanque qui la brutalise et ne cesse de la tromper. La superbe adaptation au théâtre est signée Pierrette Dupoyet, la mise en scène de Marie-Joséphine Susini. La comédienne corse nous entraîne sur les routes d’Italie, dans les pas de Gelsomina. Elle y est tour à tour naïve, innocente, passionnée, émouvante voire drôle par moments.