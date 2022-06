Ajaccio : Clap de fin pour les clubs « Coup de pouce »

La d irection de la réussite éducative de la Ville d’Ajaccio a organisé ce mercredi 15 juin la cérémonie de clôture du dispositif « Coup de Pouce » en compagnie des élèves ayant participé à ce projet. Cette initiative, qui existe depuis 25 ans au national, née de l’Association Coup de Pouce , agit en partenariat avec les villes et l’Éducation nationale pour permettre à chaque enfant, quel que soit son environnement social ou familial, d’accéder à un parcours de réussite scolaire.

La cité impériale a donc déployé cette opération depuis quelques années auprès de 1200 élèves répartis en 25 clubs sur toute la ville. Il s’agit de donner le goût de la lecture et de l’apprentissage aux enfants via des procédés ludiques en impliquant également les parents. « J’aime le terme coup de pouce et ce qu’il représente, a souligné Rose-Marie Ottavy , adjointe déléguée aux affaires scolaires. On peut tous avoir besoin d’une aide ponctuelle et l’accompagnement adapté peut produire des effets considérables sur la réussite des enfants qui à un moment ou à un autre peuvent se retrouver scolairement fragiles. En créant les clubs coup de pouce, Gérard Chauveau, chercheur, avait à cœur de démontrer que tout le monde peut réussir à l’école. Je crois pouvoir dire qu’à Ajaccio le programme qu’il a créé fait la preuve de son efficacité et de la pertinence d’une démarche associant étroitement les parents, le corps enseignant et les animateurs des clubs. En permettant aux enfants d’expérimenter le plaisir de s’exprimer , de lire, le dispositif coup de pouce renforce tout à la fois leur motivation pour le travail scolaire et leur confiance en eux ».



Cette année scolaire, ce sont donc 126 élèves qui ont bénéficié de ce « Coup de Pouce » au sein des groupes scolaires dans l es quartiers classés zone s prioritaires : Salines , Jardins de l'empereur, et en veille éducative : Saint-Jean, Cannes et Loretto et depuis décembre 2021, Bodiccione et Pietralba . Au-delà de l’enrichissement des enfants, ce dispositif a largement favorisé la création d’emploi sur le Pays ajaccien avec l’embauche de 25 animateurs et 15 coordonnateurs. Une cérémonie de clôture qui vient donc saluer le travail commun des équipes de la ville, de l’Éducation nationale, mais aussi et surtout des enfants e t leur s familles.