Ajaccio : Associ in festa a séduit une fois de plus de nombreux visiteurs

Comme à chaque rentrée depuis huit ans, la grande place de Gaulle communément appelée place du Diamant par les Ajacciens a accueilli ce samedi 10 septembre « Associ in festa ».



Cette journée a pour but de mettre en relation les associations et clubs sportifs, culturels, de loisirs avec les habitants du territoire, enfants ou adultes. Il y avait plus de 89 structures présentes. Toute la journée, les familles se sont promenées parmi les stands, les enfants ont essayé diverses activités afin de choisir le sport ou le loisir qui les intéresse pour l’année scolaire à venir, c omme Séverine venue avec ses deux filles . « Elles ne savent pas encore ce qu’elles souhaiteraient faire comme activité ou sport. C’est donc l’occasion de découvrir toute l’ offre, mais aussi d’essayer et de prendre tous les renseignements pour les inscriptions ».



En effet, plusieurs clubs proposaient des démonstrations, Volley , Kick-boxings , yoga, etc.



Le m aire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia était venu ouvrir cette journée « Nous saluons l’investissement, l’énergie et le soutien porté sur l’ensemble de ces activités. Cette journée est une occasion de partager des moments en famille entre amis, de découvrir ou de redécouvrir des associations ou clubs. C’est également un temps pour les participants afin d’entretenir un réseau et d’échanger. Cette journée festive est très attendue chaque année par la population d’Ajaccio. Nous rappelons que le sport, au-delà des bienfaits physiques, est un vecteur d’intégration sociale. Nous sommes heureux de voir qu’il y a beaucoup de monde. L’équipe événementielle de la Ville, le relais des associations, les services sportifs et animations ont travaillé une fois de plus efficacement afin de rendre cette journée possible. Et c’est une réussite ».