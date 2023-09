Ajaccio : A la Citadelle, une exposition autour de la mythologie et de la rêverie

C’est à la Galerie Archipel, nichée au cœur de la citadelle d’Ajaccio, que l’artiste corse Jean-Claude Joulian expose ses œuvres. Une dizaine de sculptures en bois flotté qui représentent des personnages inspirés de l’art primitif et des cultures lointaines. « J’ai toujours été intéressé par ces peuples du monde, notamment les Indiens d’Amazonie. J’aime leur relation étroite avec la nature et avec le monde invisible, » explique-t-il.



Ainsi, parmi les sculptures, un personnage, accroupi les mains devant son feu, se distingue. « J’avais imaginé une scène qui puisse avoir eu lieu il y a 20 000 ans et qui puisse avoir lieu aujourd’hui aussi. Moi-même, je fais beaucoup de randonnées et je passe du temps devant des feux improvisés. »



L’artiste parle de ses œuvres comme de véritables porte-bonheur : « J’ai commencé à faire ces têtes en bois pour m’apaiser. Je les fabrique jusqu’à ce qu’elles expriment un sentiment qui me recentre et qui fasse du bien aux autres. C’est presque une forme de méditation et de recherche philosophique », confie-t-il. Les personnages adoptent d’ailleurs tous une même posture d’ancrage, inspirée des arts martiaux : les genoux fléchis, les mains près du ventre.



Jean-Claude Joulian est accompagné par l'artiste polonais Jan Bosek. La galeriste, Marie-Lucie, leur a proposé d’exposer ensemble, parce que la thématique de leurs œuvres lui semblait assez proche. Jan Bosek, par le biais de monotypes, recrée des scènes inspirées des grands récits de la mythologie. Il dépeint ainsi Charon, le pilote de la barque qui fait franchir aux ombres le fleuve des enfers, Icare qui se brûle les ailes après avoir volé trop près du soleil, le Phénix qui renaît de ses cendres après sa mort, ou encore Pandore, la première femme humaine qui ouvre la boîte et libère les maux sur le monde.

Une véritable invitation aux voyages et à la poésie.