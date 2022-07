Ajaccio : 200 manifestants disent "non" aux croisières

Pourtant, parmi les badauds, tout le monde ne partage pas ce point de vue. Certains professionnels, notamment du tourisme, ont tenu à faire part de leur désaccord avec les manifestants, en marge du rassemblement. « Si on enlève les croisières, une quinzaine de sociétés de cars vont à la faillite, tout comme les commerçants. Beaucoup de gens vivent de cette activité ! », s’exclame un passant dont l’activité est liée aux croisières. Interrogé sur la pollution que génèrent ces navires, l’homme répond du tac au tac : « Alors, à ce compte-là, il faudrait enlever les climatiseurs, les voitures, les avions, toutes les activités humaines ! ». François, commençant ajaccien, partage en partie cet agacement. « J’ai besoin de tous les touristes pour travailler, moi ! Bien sûr, il faudrait réguler l’activité, avec des bateaux propres, mais on ne manifeste pas en pleine période du 14 juillet alors que les commerçants ont besoin de travailler », estime-t-il.Des critiques qui n’entament pas la détermination des associations. Muriel Secondi demande « des contrôles des carburants » ainsi qu’une « mise en conformité ». « Nous avons fait ce que nous pouvons, maintenant les décisions sont politiques », affirme-t-elle. Si Core in Fronte et Femu a Corsica ont indiqué soutenir le mouvement , du côté de la mairie d’Ajaccio, on assure prendre le problème à bras-le-corps. Dans un communiqué, la Ville appelle tous les acteurs économiques et associatifs concernés, au premier rang desquels la CCI, à se réunir « d’urgence » pour « débattre et convenir d’une vision partagée ». Le maire Stéphane Sbraggia souhaite pour sa part « trouver un équilibre entre les discours extrêmes qui soutiennent une écologie de la décroissance, immédiate et brutale, et l’immobilisme actuel, irresponsable et injustifiable devant nos enfants ». Contactée, la CCI, pour sa part, n’a pour l’heure pas souhaité s’exprimer, indiquant à nos confrères de RCFM qu’une communication serait faite « à la fin du mois ».Les manifestants ont terminé leur action de protestation sur les quais du port de commerce, face aux navires présents à ce moment-là : l’Aida Cosma et le Valiant Lady, deux mastodontes présentant, à eux deux, une capacité de près de 9 000 passagers.