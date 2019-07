« Ajaccio ! Le mouvement » : appel au rassemblement

Les mots du maire ont donc résonné comme un appel à l'union, loin des divergences de partis.

Après une courte présentation de l’état des comptes et des orientations budgétaires du mouvement ( 11 000 € de recettes et 6 000 de dépenses ) le maire est revenu sur la nécessité de ne pas garder des ‘’ réflexes idéologiques et claniques ’’.

Et pour cause. L’assemblée des Cannes était plutôt éclectique. Des membres de l’UDI ou du comité central Bonapartiste. Des ‘’sans étiquette’’ ou encore des Républicains, parti quitté par le maire en février dernier, juste avant le lancement de son mouvement.

Le maire d’Ajaccio expliquait alors un départ causé par des divergences idéologiques avec le chef du parti LR, Laurent Wauquiez, qui a lui même démissionné après la cuisante défaite de la Droite aux élections européennes. Pour l’édile ajaccien qui se dit appartenir à une droite ‘’ progressiste et moderne’’, un rapprochement vers la République en marche ne semble pas non plus d’actualité.

A la suite de ce retrait, des tensions sont survenues au sein de la majorité municipale. Mais pour certains comme Charles Viglimacci, 9e adjoint, ce changement de cap n’impacte pas sur le travail de l’équipe municipale. Ces divergences politiques ne seraient, selon lui, pas un frein au bon déroulement de la fin de mandature.

Ce dernier, plus inquiété par les rapports compliqués qu’entretient la mairie avec la Collectivité de Corse, ne semble pas penser qu'une évolution des difficultés au sein de l’exécutif est à présager