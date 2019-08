Ajaccio : la place d’Austerlitz redevient « impériale »

Le Casone ou encore « la grotte », c’est ainsi que les ajacciens nomment la grande place d’Austerlitz. Chaque enfant d’Ajaccio a rêvé en écoutant ses parents raconter l’histoire du jeune Napoléon qui trouvait refuge au creux d'une grotte, et chacun de s’imaginer marcher dans ses pas.

Si la grande place a été longtemps un espace de jeux et de rencontres, elle méritait un réaménagement. La majorité municipale n’a jamais caché son attachement à l’histoire napoléonienne et sa volonté de redonner à Ajaccio sa dimension patrimoniale et historique que ce soit pour la population ou en terme d’attractivité touristique. Dès sa prise de responsabilité, Laurent Marcangeli avait créé une délégation dédiée au patrimoine napoléonien assumée depuis par Jean-Pierre Aresu.



Tandis que la ville impériale célèbre le 250èmeanniversaire de la naissance de Napoléon, c’était presque une évidence que la place du Casone soit mise en valeur. Si cette place est d’habitude ouverte la nuit pour des concerts ou des spectacles, nombreux étaient les ajacciens à avoir répondu à l’invitation de la Mairie pour investir la place et l’espace habituellement occupé par les artistes. « L’objectif est d’ouvrir ce lieu à la population à travers cette réhabilitation et à cette mise en valeur d’un patrimoine qui est l’héritage de tous les ajacciens,a expliqué Laurent Marcangeli. Il s’agissait de le rendre davantage attractif. Ce lieu qui est un endroit mythique et historique de la ville a été peu entretenu. Il était donc temps de lui redonner l’attention qu’il mérite. »

Le Casone n’avait pas bénéficié d’aménagements depuis 1921. La Mairie avait donc à cœur de revaloriser cette place surplombée par une immense statue de Napoléon. Cette réhabilitation s’inscrit dans le projet global de la redynamisation du cœur de ville et aura nécessité plus d’un million d’euros. Si des travaux de voiries ont été effectués, les chemins piétons ont été également repensés et recréés et un réaménagement d’espaces verts opéré avec la plantation de 800 arbustes et 26 arbres.



Un système d’éclairage vient sublimer la statue et différents espaces. Les ajacciens présents ont pu assister à la mise en lumière de l’empereur lors de cette soirée d’inauguration. Les travaux ne s’arrêteront pas là. La Mairie annonce d’autres aménagements à venir avec deux autres phases de travaux. Il s’agira, entre autres choses de créer un cheminement périphérique à la place, d’aménager et de mettre en lumière la plate-bande de gauche de la place du Casone, ainsi que la zone comprise entre la grotte et le boulevard Madame Mère et de créer un cheminement piéton continu et sécurisé depuis le cours Grandval jusqu’à l’entrée du site.