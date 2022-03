Aimer à nouveau : quand rencontrer quelqu’un quand on est veuf.ve ?

Perdre son mari ou son épouse fait partie des événements les plus traumatisants que l'on peut malheureusement connaître au cours de son existence. C'est toujours une épreuve avec un sentiment d'arrachement, une tristesse immense dont on a peine à se relever. Mais la vie continue et avec, peut-être, un jour de nouvelles rencontres qui pourront, sans oublier celle ou celui qui est parti, permettre de continuer son chemin.Ce sera un long et douloureux huis clos avec soi-même où l'on est assailli par les souvenirs des jours heureux, une sensation d'injustice que le destin vous impose. C'est aussi une période, surtout si l'on a des enfants, au cours de laquelle on sera confronté à des problèmes matériels à régler, une succession à gérer, quelquefois des soucis financiers, bref une nécessité de réorganiser sa vie, sans son conjoint, alors que l'on n'a plus d'énergie. Les mois vont passer et l'on ne se lève pas un matin sans penser à l'être aimé disparu parce que, désormais, la solitude signifie de dormir seul. Puis un jour, on s'aperçoit que l'on est moins triste, on se surprend à sourire de nouveau, on retrouve le plaisir de voir des amis. Celle ou celui qui est parti est toujours, d'une certaine façon, présent, mais de façon moins douloureuse. Et c'est alors que l'on comprend que l'on a accompli ce qu'on appelle le « travail » de deuil, avec le désir de reconstruire sa vie, et retrouver, un jour, les bonheurs simples d'une vie à deux.Les psychologues spécialistes du deuil considèrent qu'il peut durer jusqu'à trois ans, le temps nécessaire de l'apaisement. Et viennent alors la question du doute et de la culpabilité. A-t-on le droit d'être heureux à nouveau en rencontrant une femme ou un homme, ressentir la tendresse d'un autre être après avoir perdu celle ou celui que l'on a tant aimé ? Envisager de refaire sa vie, rencontrer de nouvelles personnes fait alors naître un sentiment de culpabilité, comme si on allait tromper, au-delà de la séparation, son défunt mari ou sa défunte épouse. Et c'est bien normal, mais il faut savoir surmonter ce sentiment en se posant la question : son précédent amour ne voulait-il pas que le bonheur pour son conjoint et, dès lors, ce n'est pas le tromper que d'aimer à nouveau.C'est dans ces moments-là où l'on sent prêt à s'engager à nouveau qu'il faut néanmoins faire preuve de vigilance. En effet, on est encore fragile et, dès lors, on peut être confronté à rencontrer des personnes pour des relations sans lendemain, des manœuvres de séduction factice qui peuvent être douloureuses. Il faudra donc de la patience, ne pas initier une relation amoureuse sur un coup de tête, rechercher la qualité relationnelle, des contacts qui éveilleront la curiosité intellectuelle avec une communauté culturelle qui élèveront en préservant l'estime de soi. De plus, il faudra sans doute vaincre les réticences des enfants, des amis, de la famille, et cela sera d'autant plus facile si celle ou celui qui sera choisi est un être de qualité. C'est à ce prix que l'on pourra reconstruire sa vie. Certes, on gardera toujours en soi le souvenir de l'être disparu en se félicitant de l'avoir rencontré et fait un bout de chemin avec lui, surtout si l'on a eu des enfants.Si, toute la vie, on va garder en mémoire les jours heureux avec son premier amour, il ne faudra pas commettre l'erreur de vouloir retrouver une intensité similaire à ceux-ci avec son nouveau compagnon ou sa nouvelle compagne car, forcément, tout sera différent. C'est un autre chapitre qui s'ouvre avec ses joies, ses tracas du quotidien, avec des habitudes, de nouveaux centres d'intérêt en retrouvant le bonheur d'être heureux à deux.